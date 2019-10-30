مقتل قيادي بجماعة "أنصار الله" بتفجير في محافظة البيضاء غرب اليمن

قُتل قيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، بتفجير استهدفه في محافظة البيضاء غرب اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، لوكالة "سبوتنيك، إن "مجهولين فجروا عبوة ناسفة، بالتزامن مع مرور مدير مديرية الزاهر (غرب البيضاء) أحمد عبد القوي صالح الحميقاني، في الطريق الدائري بمدينة البيضاء وسط المحافظة".

وأضاف المصدر أن الانفجار أسفر عن مقتل القيادي الحميقاني، على الفور، وإصابة اثنين من مرافقيه بجروح بالغة.

ولم تعلن أية جهة، حتى الآن، مسؤوليتها عن العملية.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن عن سقوط عدد من مجندي الجيش اليمني بين قتيل ومصاب بمواجهات مع مسلحي الجماعة جنوب تعز.

وأوضحت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء: "مسلحو الجماعة أحبطوا محاولة تسلل نفذتها قوة من الجيش اليمني باتجاه مواقع للجماعة في جبهة حيفان جنوب تعز (جنوب غربي اليمن)".

وأضافت:

تم تكبيد قوات الجيش قتلى ومصابين خلال المواجهات.

والسبت الماضي، قالت جماعة "أنصار الله" إنها تصدت لعمليات زحف قام بها الجيش اليمني وقوات التحالف، وأن ذلك أدى إلى مقتل وإصابة العديد من العسكريين اليمنيين والسعوديين في مواجهات على الحدود مع السعودية.

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "قوات التحالف والجيش اليمني نفذت زحوفات مكثفة في جبهات الحدود مع السعودية، مسنودة بأكثر من 65 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.