رئيس شركة "تكامل": سوق العمل السعودي لا يكفي لاستيعاب الباحثين عن العمل

صرح أحمد اليماني، الرئيس التنفيذي لشركة "تكامل" التابعة لوزارة العمل السعودية، بأن شركة تكامل القابضة هي ذراع تنفيذي لوزارة العمل، تحقق من خلالها الوزارة التغييرات والإصلاحات اللازمة للاقتصاد السعودي من وجهة نظر سوق العمل.

وتابع "هذه القطاعات الخمس الخالقة للوظائف لم يتم تفعيلها بشكل كبير خلال السنوات الماضية في المملكة، لذلك فوجودها الآن وتفعيلها يعتبر أفضل طريقة لخلق وظائف في لشباب وبنات المملكة، وأوضح أن نحو 200 ألف شاب وفتاة يتخرجون من المعاهد والجامعات سنويا، وهم بالطبع يريدون اللحاق بسوق العمل، لكن حاليا يعمل ما بين 500 إلى 700 ألف شاب في أنماط العمل الجديدة، مثل العاملين في تطبيقات مشاركة السيارات مثل أوبر وكريم وغيره من العمل الحر".

وأوضح اليماني في حديثة لـ" سبوتنيك " أن "أهم ما في مبادرة مستقبل الاستثمار ، النمو الطبيعي للمنظومات والشركات في سوق العمل السعودي أو حتى أي اقتصاد في الشرق الأوسط لا يكفي لاستيعاب أعداد الشباب الباحثين عن العمل، لذلك فإن الحل الوحيد هو اجتذاب استثمارات، سواء أكانت أجنبية أو محلية، وهذا ما يثلج الصدر في المبادرة، إن مجموع الاستثمارات التي يجذبها صندوق الاستثمارات العامة في الغالب هي في قطاعات أثبتت الدراسات أنها من أكثر القطاعات الجاذبة للوظائف في الاقتصاد السعودي مثل الترفيه والسياحة والرياضة والإعلام والثقافة.

واختتم اليماني بقوله "إن تبنينا لهذه الأنماط الجديدة، جعلنا نعتزم وضع التشريعات والبنى التحتية والتقنية اللازمة لها، وجعلنا نطمح إلى مضاعفة هذا العدد ليصل إلى مليون و 400 ألف خلال السنوات القادمة".