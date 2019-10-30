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16:31 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الرئيس الفلسطيني محمود عباس

    تفاصيل لقاء الرئيس عباس بالسفير القطري العمادي

    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    العالم العربي
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    استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير القطري محمد العمادي.

    وأطلع الرئيس، الضيف القطري، على آخر مستجدات الأوضاع الداخلية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، ونتائج اللقاءات التي قام بها رئيس لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وذلك بحسب وكالة "سما".

    مبنى وزارة الخارجية الروسية
    © AFP 2019 / JOEL SAGET
    الخارجية الروسية تبحث مع حماس إجراء انتخابات عامة في فلسطين
    وجدد الرئيس، التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وتوفير الإمكانيات كافة لإنجازها. وبدوره، أكد السفير القطري التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

    وحضر اللقاء، رئيس الوزراء محمد اشتية، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

    وفي سياق متصل، أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عن احترام الحركة لقدرة وحرفية لجنة الانتخابات المركزية على تنظيم الانتخابات العامة، مؤكدا جاهزية الحركة على المشاركة في انتخابات شاملة.
    وقال هنية، في مؤتمر صحفي عقده، مساء أمس الاثنين، في قطاع غزة مع وفد لجنة الانتخابات المركزية: "عبرنا عن احترامنا للجنة الانتخابات وحرفيتها ونزاهتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات السابقة، والآتية حيث أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة من حيث الرسالة والتوقيت ومن حيث المآلات والنتائج".

    أضاف: نحن متمسكون بإجراء انتخابات شاملة (رئاسية، تشريعية، مجلس وطني) وأيضا متمسكون بتحقيق الوحدة الفلسطينية".

    وتابع رئيس المكتب السياسي لـ"حماس":

    أكدنا على أهمية إعادة ترتيب النظام السياسي ومنظمة التحرير الفلسطينية ونحن في حركة حماس جاهزون الآن قبل الغد لخوض الانتخابات ونحترم نتائجها حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية.

    وأردف "جاهزون للاحتكام لصناديق الاقتراع، وليس لدينا أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة وعامة".

    يشار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، وصل أمس الاثنين إلى قطاع غزة، والتقى قادة حماس والفصائل الفلسطينية لبحث آلية إجراء الانتخابات.

    وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، دعا الشهر الماضي، إلى انتخابات فلسطينية عامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وحمل مسؤولة إفشال الانتخابات للجهات المعطلة.

    يشار إلى أن آخر انتخابات فلسطينية رئاسية أجريت عام 2005 وآخر انتخابات تشريعية عام 2006.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فلسطين, حماس, غزة
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