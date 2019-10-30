مصدر: الحريري مستعد لتولي رئاسة وزراء لبنان من جديد بشروط

صرح مسؤول بارز مطلع إن سعد الحريري مستعد لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة بشرط أن تضم تكنوقراطا قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة لتجنب انهيار اقتصادي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة، حسبما نقلت رويترز.

وكان الحريري قد أعلن، أمس الثلاثاء استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية، وقال الحريري في كلمة له: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرار لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

وتابع: اليوم لا أخفيكم، وصلت لطريق مسدود، لذلك يجب أن نقوم بصدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، لذلك أنا ذاهب إلى قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس ميشيل عون، وللشعب اللبناني بكل المناطق، تجاوبا مع إرادة كثير من اللبنانيين، اللذين نزلوا على الساحات للمطالبة بالغيير".

وأضاف الحريري: "والتزاما بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية، ندائي إلى كل اللبنانيين أن يقدموا مصلحة لبنان وحماية السلم الأهلي ومنع التدهور الاقتصادي على أي أمر آخر".

ولكل الشركاء في الحياة السياسية أقول: مسؤوليتنا كيف نحمي لبنان ونمنع وصول أي حريق له، ومسؤوليتنا كيف ننهض بالاقتصاد، هناك فرصة جدية لا يجب أن تضيع.

استقالتي أضعها بتصرف فخامة رئيس الجمهورية وكل اللبنانيين، المناصب بتروح وتجي، والمهم كرامة وسلامة البلد".