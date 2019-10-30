بشأن الخليج وسوريا… وزير خارجية إسرائيل في اليونان لعرض مبادرات جديدة

ونقلت صفحة "إسرائيل بالعربية" عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتوجه مساء اليوم، إلى اليونان لعرض مبادرة جديدة على الحكومة اليونانية.

وذكر كاتس أن سيتوجه إلى أثينا وفي جعبته اقتراح لليونان للانضمام إلى المبادرة الإسرائيلية لتقديم مساعدات إنسانية للأكراد في شمال سوريا، على خلفية العملية العسكرية التركية "نبع السلام".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أنه سيعرض على الحكومة اليونانية مبادرة تدشين سكك "السلام" لربط موانئ البحر المتوسط بدول الخليج، بواسطة شبكة من السكك الحديدية.

يتوجه وزير الخارجية كاتس مساء اليوم إلى اثينا وفي جعبته اقتراح لليونان للانضمام إلى المبادرة الإسرائيلية لتقديم مساعدات إنسانية للأكراد في شمال سوريا، اثر الغزو التركي. كما سيعرض الوزير مبادرة سكك السلام لربط موانئ البحر المتوسط بدول الخليج العربية بواسطة شبكة من السكك الحديدية pic.twitter.com/5VlJtCXai2 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 30, 2019

وسبق أن كشفت الخارجية الإسرائيلية عن مبادرة طرحها وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، نفسه، من قبل، لربط المملكة العربية السعودية والخليج مرورا بالأردن بخط السكك الحديدية الإسرائيلي وصولا إلى حيفا.

وأشارت الصفحة الرسمية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في السابع من شهر يوليو/تموز الماضي، إلى أن الوزير الإسرائيلي، طرح هذه المبادرة خلال زيارته لأبو ظبي.

وكتبت صفحة "إسرائيل بالعربية" على حسابها الرسمي:

طرح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبو ظبي مبادرة تربط بين السعودية ودول الخليج، مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط. تتمخض المبادرة عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول.

طرح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبو ظبي مبادرة تربط بين السعودية ودول الخليج مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط. تتمخض المبادرة عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول#كاريكاتير pic.twitter.com/hAc6tt7PPI — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 7, 2019

​ونقلت الصفحة على لسان الوزير قوله خلال زيارته: "أنا متحمس للتواجد هنا في أبو ظبي لتمثيل مصالح دولة إسرائيل مع دول الخليج. هناك تقدم ملحوظ في العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة. وسأواصل العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو لتعزيز سياسة التعاون بناء على قدرات إسرائيل في المجالات المدنية، الأمن والمخابرات".

ونشرت الصفحة نفسها، صفحة "إسرائيل بالعربية" بحسابها الرسمي على "تويتر"، في الخامس والعشرين من شهر يوليو/تموز الماضي، شريطا فيديو يوضح خطة إسرائيل المقبلة لتحسين ما ادعته باقتصادات المنطقة.

وجاءت تفاصيل تلك الخطة عبر مشروعها للسكك الحديدية الذي طرحه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال زيارته إلى الإمارات مؤخرا، لتعزيز السلام الإقليمي ورفع حجم التجارة بأربعة أضعاف ـ بحسب الصفحة الرسمية.

مشروع السكك الحديدية الطموح لتحسين اقتصادات المنطقة.



اليكم تفاصيل مشروع السكك الحديدية الذي طرحه وزير الخارجية يسرائيل كاتس خلال زيارته إلى الإمارات مؤخرا لتعزيز السلام الإقليمي ورفع حجم التجارة بأربعة أضعاف



فيديو بالعربية 🔊 pic.twitter.com/JsQ2dOIpVs — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 25, 2019

ومن بين التفاصيل المطروحة في شريط الفيديو، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، أن المسافة بخطوط السكك الحديدية بين ميناء حيفا على البحر المتوسط والرياض تقدر ب1600 كم، تزيد إلى مملكة البحرين، بمقدار 450 كم، من الرياض، وتزيد إلى إمارة دبي بمقدار 970 كم، من الرياض.

وادعت الخارجية الإسرائيلية أن المشروع الإسرائيلي يعمل على تحسين اقتصادات دول المنطقة، سواء الفلسطينيين أو الأردنيين أو السعوديين أو أية دولة خليجية أخرى.