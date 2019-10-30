وزير الخارجية التركي: يجب محاسبة السعودية على ما أفسدته في اليمن

شن مولود جاويش أوغلو، وزير خارجية تركيا، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، هجوما عنيفا ضد السعودية والإمارات، وطالبهم بـ"النظر إلى المرآة ومشاهدة ما فعلوه".

وجاءت تصريحات جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، قال فيها: "على السعودية أن تحاسب، بسبب ما فعلته في اليمن، بعد أن دخلته وأفسدته".

وتابع وزير الخارجية التركي "هناك مئات الآلاف من الذين قضوا نحبهم، بسبب الجوع والأوبئة والحصار في اليمن".

​وأوضح "على السعودية والإمارات، النظر في المرآة، لرؤية الجرائم التي تسببا فيها باليمن".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.