وزير الخارجية التركي: يجب محاسبة السعودية على ما أفسدته في اليمن

وجاءت تصريحات جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، قال فيها: "على السعودية أن تحاسب، بسبب ما فعلته في اليمن، بعد أن دخلته وأفسدته".
وتابع وزير الخارجية التركي "هناك مئات الآلاف من الذين قضوا نحبهم، بسبب الجوع والأوبئة والحصار في اليمن".
عاجل #تركيا | وزير الخارجية التركي مولود #تشاووش_أوغلو: على #السعودية أن تحاسَب على ما فعلت في #اليمن بعد أن دخلته وأفسدتهhttps://t.co/lAKAUoUbND pic.twitter.com/2GrZ9eKjgF— الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) October 30, 2019
وأوضح "على السعودية والإمارات، النظر في المرآة، لرؤية الجرائم التي تسببا فيها باليمن".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.
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