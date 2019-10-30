وزير تركي يكشف "السبب الحقيقي" لانزعاج السعودية والإمارات من بلاده... وتتحدث عن "عميل لإسرائيل"

كشفت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، ما وصفته بـ"السبب الحقيقي" لانزعاج السعودية والإمارات منها، وتحدثت عن "عميل لإسرائيل".

وقال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، في مقابل مع قناة "الجزيرة" القطرية إنه لا مشكلة لدى تركيا مع السعودية والإمارات".

وتابع قائلا "لا مشكلة لدينا مع السعودية والإمارات ولكن نرى أن البلدين لديهما مشاكل معنا".

واستمر "السبب الحقيقي لانزعاج الرياض وأبو ظبي من أنقرة، هو لاهتمام بلادنا بشؤون الأمة الإسلامية أكثر منهما".

واستمر جاويش أوغلو قائلا "الإمارات تضغط على الأردن والفلسطينيين للسكوت عن الوضع بالقدس".

وتحدث وزير الخارجية التركي، عما وصفه بـ"إيواء" الإمارات لعميل إسرائيلي.

وقال جاويش أوغلو:

"الإمارات حاولت أن تأتي بمحمد دحلان، بدلًا عن محمود عباس أبو مازن، ونحن نعرف جميع هذه الأمور".

وأتم بقوله "أقول للإمارات إن هناك إرهابيًا، اسمه محمد دحلان، هرب إليكم، لأنه عميل لإسرائيل".

وشن المسؤول التركي هجوما شرسا على السعودية والإمارات، بشان الحرب مع اليمن.

وقال جاويش أوغلو في التصريحات: "على السعودية أن تحاسب، بسبب ما فعلته في اليمن، بعد أن دخلته وأفسدته".

وتابع وزير الخارجية التركي "هناك مئات الآلاف من الذين قضوا نحبهم، بسبب الجوع والأوبئة والحصار في اليمن".

​وأوضح "على السعودية والإمارات، النظر في المرآة، لرؤية الجرائم التي تسببا فيها باليمن".