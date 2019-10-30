لهذا السبب غضب أعضاء حزب "رئيس الحكومة" بالمغرب

قال عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، إنه يرفض تحالف حزبه مع حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بجهة (منطقة) طنجة - تطوان – الحسيمة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الأربعاء أن نسبة من أعضاء الأمانة العامة للحزب تعارض التحالف مع الحزب، وأنه من غير الجائز التحالف مع "الأصالة والمعاصرة"، إلا أن رغبة بعض الأحزاب في التحالف لدعم تسيير الأوضاع بالجهة لعامين، دفع البعض بالموافقة.

ويوضح أفتاتي أن سبب رفضه للتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة يعود لبعض الأسباب قائلا إن: "الحزب أداة للسلطوية، ويصعب أن يكون له مسار آخر، وأنه تم تأسيسه في ظروف معينة لمحاصرة الأحزاب المستقلة".

وتابع أنه كان على الحزب الابتعاد عن الحزب في كل نقاط المغرب ، وعدم الاقتراب منه في الشمال أو الجنوب، إلا أن استجابة الحزب جاء لطلب جماعي من بعض الأحزاب الأخرى في إطار العملية الديمقراطية.

ويشدد على أن الحزب لا يمكن أن يتحالف مع الحزب في الفترة المقبلة في عموم المغرب.

وكان محمد خيي، نائب الكاتب "الأمين" الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، أعلن رفضه للتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، وأكد أن القرار "أخرق وذلك لاعتبارات أخلاقية وسياسية وتدبيرية".

من ناحيته قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن انضمام حزبه إلى الغالبية المسيرة لمجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة "أملاه تفاعل الحزب مع طلب وارد عليه من جهة الترشيح في هذه الجهة".

وأضاف العمراني في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أول أمس، أن اللقاء "استعرض كل الاعتبارات والحيثيات والمساطر والمرجعيات المتعلقة بهذا التحالف"، مؤكدا أن الالتحاق بالغالبية "أمر مهم، ونأمل منه فوائد كثيرة".

انتخب مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة 28 أكتوبر/تشرين الأول، فاطمة الحساني عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئيسة جديدة للمجلس بالإجماع، خلفا لإلياس العماري الذي أعلنت وزارة الداخلية شغور منصبه عقب تقديمه الاستقالة.

وحصلت الحساني على 63 صوتا، هي مجموع أعضاء مجلس الجهة، بمن فيهم إلياس العماري الذي فاجأ الجميع وحضر جلسة التصويت، فيما قرر حزب العدالة والتنمية سحب ترشيح مرشحه سعيد خيرون، والتصويت لصالح الحساني، بينما يتم حاليا مناقشة وإعداد لائحة نواب الرئيسية، بحسب موقع "العمق المغربي".