اتفاق بين السودان وإثيوبيا بشأن النفط

اتفق السودان وإثيوبيا على المضي قدما في تنفيذ الاتفاقية التي تمت بإثيوبيا بحضور رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لانشاء خط أنابيب ناقل للمواد البترولية.

ووفقا لوكالة "سونا"، جاء ذلك لدى لقاء وزير الطاقة والتعدين علي إبراهيم بالوفد الإثيوبي الزائر للسودان بمكتبه، بقيادة وزير المالية الإثيوبي.

وضم الوفد رئيس المؤسسة الإثيوبية للبترول وحضر اللقاء السفير الإثيوبي لدى السودان ومدير عام شركة النيل للبترول السودانية.

وبحث اللقاء الذي ضم وفدا رفيع المستوى من الجانبين السوداني والإثيوبي مجمل القضايا التي تتعلق بانشاء الخط وكيفية تنفيذ الإتفاقية لتعود بالمنفعة على البلدين.

وأشاد الوفد الإثيوبي بتعاون شركة النيل للبترول السودانية مع المؤسسة الإثيوبية للبترول والتي تمتلك استثمارات ومحطات خدمة بترولية في إثيوبيا.

من جانبه أكد وزير الطاقة والتعدين توافق الرؤى حول الترتيبات اللازمة لانشاء الخط، مبينا أهمية الخط الذي يربط بين السودان وإثيوبيا لتقليل التكلفة في نقل المنتجات النفطية والعمل الجاد على تحويل الإتفاقية إلى واقع ملموس يعود بالنفع علي البلدين.