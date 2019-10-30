اتفاق بين السودان وإثيوبيا بشأن النفط

ووفقا لوكالة "سونا"، جاء ذلك لدى لقاء وزير الطاقة والتعدين علي إبراهيم بالوفد الإثيوبي الزائر للسودان بمكتبه، بقيادة وزير المالية الإثيوبي.
وبحث اللقاء الذي ضم وفدا رفيع المستوى من الجانبين السوداني والإثيوبي مجمل القضايا التي تتعلق بانشاء الخط وكيفية تنفيذ الإتفاقية لتعود بالمنفعة على البلدين.
وأشاد الوفد الإثيوبي بتعاون شركة النيل للبترول السودانية مع المؤسسة الإثيوبية للبترول والتي تمتلك استثمارات ومحطات خدمة بترولية في إثيوبيا.
من جانبه أكد وزير الطاقة والتعدين توافق الرؤى حول الترتيبات اللازمة لانشاء الخط، مبينا أهمية الخط الذي يربط بين السودان وإثيوبيا لتقليل التكلفة في نقل المنتجات النفطية والعمل الجاد على تحويل الإتفاقية إلى واقع ملموس يعود بالنفع علي البلدين.
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