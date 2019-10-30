توجيه عاجل من رئيس الحكومة اليمنية: استعدوا لمواجهة "كيار"

وجه رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، اليوم الأربعاء، الأجهزة المختصة برفع الجاهزية واتخاذ التدابير لمواجهة أي تداعيات تنجم عن العاصفة المدارية "كيار" التي تقترب من السواحل اليمنية.

القاهرة – سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض، "اطلع عبدالملك خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، على "خطط الطوارئ والإجراءات الاستباقية للتعاطي مع العاصفة كيار وتقليل الخسائر الناجمة عنها".

واستمع رئيس ا لحكومة اليمنية ، إلى "شرح عن تطورات الوضع الأمني والخدمي في المحافظة وتفويت الفرصة على أية محاولات للعبث بأمن واستقرار سقطرى والسكينة العامة للمجتمع".

وأكد "دعم ومساندة الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي للإجراءات الرامية للحفاظ على السلم الاجتماعي وأمن واستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة في محافظة ارخبيل سقطرى".

وكان إعصار لبان اجتاح في أكتوبر الماضي، محافظة المهرة شرق اليمن، متسبباً في وفاة شخصين وإصابة 33 آخرين، حسب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، وسبقه إعصار ميكونو الذي اجتاح جزيرة سقطرى في أيار/مايو من العام ذاته، وتسبب في وفاة 6 أشخاص.

وتعرضت السواحل الشرقية والجنوبية لليمن، العامين الماضيين، إلى أعاصير وعواصف مدارية، بينها تشابالا وميغ، أدت إلى إلحاق خسائر بشرية وأضرار كبيرة في البنية التحتية.