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20:12 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    البحر الأحمر الغردقة

    وزيرة السياحة المصرية: السائح الروسي لم ينقطع عن مصر

    © Sputnik . Amro Omran
    العالم العربي
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    شددت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط على قوة العلاقات المصرية الروسية، نافية أن يكون وقف رحلات الطيران الروسي المباشر إلى المقاصد السياحية في البحر الأحمر قد قضى على السياحة الروسية.

    وقالت المشاط، في مقابلة مع "سبوتنيك" إن روسيا ومصر ترتبطان بعلاقات هامة جدا، والسائح الروسي لم ينقطع عن مصر، فهو موجود في البحر الأحمر وفي القاهرة.

    وأكدت المشاط أن الظروف باتت ملائمة لاستئناف رحلات الطيران الروسي المباشر إلى البحر الأحمر، موضحة أن "بريطانيا رفعت بالفعل حظر الطيران إلى شرم الشيخ".

    وتابعت الوزيرة المشاط قائلة "مصر حصلت على جائزة المجلس الدولي للسياحة والسفر، للريادة وكانت جائزة تعبر عن التقدير لما استطاعت مصر تقديمه من استثمارات وإنفاق على البنية التحتية الخاصة بتوفير سبل السلامة للسائحين. الحقيقة نحن مهتمون بالسائح من كل أنحاء العالم بمن فيهم الروس بالطبع".

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    وكان المجلس الدولي السياحة والسفر (WTTC) قد نشر، العام الماضي، تقريرا عن السياحة في عدد من الدول، استعرض خلاله نتائج بحث أظهر أن السياحة في مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة في عام 2018، حيث أصبحت أسرع الدول نمواً في شمال إفريقيا بنسبة نمو 16.5 بالمئة، وهو 4 أضعاف متوسط النمو العالمي البالغ 3.9 بالمئة.

    ومن جهة أخرى أشادت وزيرة السياحة المصرية بانفتاح السعودية على النشاط السياحي قائلة "نبارك للملكة السعودية على الانفتاح على قطاع السياحة، فالسعودية بلد مهم في المنطقة وانفتاحها على السياحة يسهم في انفتاح المنطقة وينعكس بالإيجاب على دول المنطقة".

    وأردفت "استثمارات السعودية في قطاع السياحة موجهة في المقام الأول للعنصر البشري ثم للبنية التحتية".

    كما نوهت المشاط بأهمية مشروع (نيوم) على البحر الأحمر الذي أعلنته السعودية قبل فترة، لافتة إلى أن البحر الأحمر بالنسبة لمصر من المقاصد الهامة جدا ونحن نسبق في موضوع التنمية ولدينا خبرة متراكمة، والميزة في المنطقة الجديدة أنها تضع التنمية المستدامة في قلب الحوارات. ونحن نحيي السعودية ونتمنى لها التوفيق".

    يذكر أن حركة الطيران المباشرة بين مصر وروسيا توقفت منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص–321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" في الجو، فوق منطقة شمال سيناء المصرية، وبعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار قنبلة تم وضعها على متنها والذي راح ضحيته 224 راكبا إضافة إلى طاقم الطائرة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, سياحة, روسيا, مصر
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