بالفيديو.. فتاة تشعل حماس المتظاهرين في العراق بما فعلته في قلب ساحة التحرير

أشعلت فتاة عراقية، حماس المتظاهرين في العراق، بسبب ما فعلته في قلب ساحة التحرير.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تمسك بآلة الكمان الموسيقية، وتعزف نشيد "موطني" الوطني العراقي.

ويظهر المقطع، كيف أنه بمجرد ما بدأت الفتاة في عزف النشيد، لاقت استحسان المشاركين في التظاهرات، وأشعلت حماسهم بصورة كبيرة.

وحظى مقطع الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل، وأشار النشطاء إلى أن ذلك المقطع دليل على أن العراقيين يرغبون في "عراق واحد موحد لا يدخل في أي صراعات سياسية إقليمية، بعيد عن الفساد والمحسوبية".

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

يا ساحة التحرير

يا أقدس بقعة في البلاد

لأجل العراق وحده

هذا النشيد. https://t.co/BRNyRI6CvU — alamin (@Alwaanpress) October 30, 2019

​وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، رفض دعوة الصدر لاستقالة الحكومة وبعث رسالة، دعاه فيها للاتفاق مع زعيم منظمة بدر بدل الطلب منه إجراء انتخابات مبكرة. وأبدى عبد المهدي، في رسالته، التي نشرها مكتبه الإعلامي، تحفظه على مقترح الصدر بإجراء انتخابات مبكرة كمخرج من أزمة الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومته ومحاربة الفساد.