"أنصار الله": التحالف تلقى ضربات موجعة وخسائر فادحة على الحدود السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، إلحاق خسائر بقوات التحالف العربي خلال مواجهات على الحدود اليمنية السعودية.

القاهرة- سبوتنيك. وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، على حسابه في "تويتر"، بأن قوات التحالف واصلت تصعيدها في جبهات الحدود مع السعودية دون تحقيقها أي نتيجة تذكر.

وأكد العميد سريع توجيه ضربات وصفها بـ"المؤلمة" لقوات التحالف، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

اكثر من 40 غارة جوية لدول العدوان على عدد من المحافظات اليمنية اغلبها على محافظة صعدة مع تصعيد مستمر في جبهات الحدود دون أي نتيجة تذكر وتلقيهم صفعات مؤلمه وخسائر فادحة في الارواح والعتاد. — العميد يحيى سريع (@army21ye) 30 октября 2019 г.

وأشار يحيى سريع إلى أن طيران التحالف شن أكثر من 40 غارة على عدد من المحافظات اليمنية، غالبيتها على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

هذا وقُتل قيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، بتفجير استهدفه في محافظة البيضاء غرب اليمن.

وقال مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، لوكالة "سبوتنيك" إن "مجهولين فجروا عبوة ناسفة، بالتزامن مع مرور مدير مديرية الزاهر (غرب البيضاء) أحمد عبد القوي صالح الحميقاني، في الطريق الدائري بمدينة البيضاء وسط المحافظة".

وأضاف المصدر أن الانفجار أسفر عن مقتل القيادي الحميقاني، على الفور، وإصابة اثنين من مرافقيه بجروح بالغة.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن عن سقوط عدد من مجندي الجيش اليمني بين قتيل ومصاب بمواجهات مع مسلحي الجماعة جنوب تعز.

وأوضحت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله اليوم الأربعاء أن "مسلحو الجماعة أحبطوا محاولة تسلل نفذتها قوة من الجيش اليمني باتجاه مواقع للجماعة في جبهة حيفان جنوب تعز جنوب غربي اليمن".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.