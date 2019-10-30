الحريري يوجه رساله إلى أنصاره في الشارع اللبناني

طالب سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقيل مساء اليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، جميع مؤيديه في الشارع اللبناني، بعدم الانزلاق إلى ما أسماه بـ"الاستفزازات".

وأوضح الحريري، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "مع تقديري لكل مشاعر التعاطف العفوية، أكرر الطلب الى جمهور تيار المستقبل ومناصريه، الامتناع عن العراضات في الشوارع والتزام التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي".

وتابع قائلا "أرجو الحفاظ على الهدوء، ومنع اي انزلاق الى الاستفزازات مهمتنا جميعا الآن".

وكان الحريري قد أعلن، أمس الثلاثاء استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية، وقال الحريري في كلمة له: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرار لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

كما تحدث الرئيس اللبناني، ميشال عون، بأن "لبنان تحتاج إلى حكومة نظيفة، والحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير".

وتابع "إذا ما برزت عوائق أمامنا، فالشعب يعود من جديد إلى الساحات".

​وكان عون قد كلف الحريري، رئيس الوزراء المستقيل، بتسيير الأعمال، لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان لها: "عطفا على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، وبعد استقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب فخامته عن شكره لدولة الرئيس والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة".

ومن المنتظر، أن يبدأ عون مشاورات سياسية، يسمي بعدها رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، واستنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.

مع تقديري لكل مشاعر التعاطف العفوية، أكرر الطلب الى جمهور تيار المستقبل ومناصريه الامتناع عن العراضات في الشوارع والتزام التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي. الحفاظ على الهدوء ومنع اي انزلاق الى الاستفزازات مهمتنا جميعا الآن. — Saad Hariri (@saadhariri) October 30, 2019

​وشلت الاحتجاجات كل لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول في وقت تفاقمت فيه الأزمة المالية مع استمرار إغلاق البنوك لليوم العاشر وتوقف المدارس وبعض الشركات عن العمل. وستمثل الاستقالة تحديا لحزب الله. وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله مرتين إنه ضد هذه الخطوة، مشيرا إلى خطر حدوث فراغ.