"أنصار الله" تفرج عن 30 معتقلا حاولوا الالتحاق بالجيش اليمني

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح 30 معتقلاً قبضت عليهم الجماعة في وقت سابق، أثناء محاولتهم الالتحاق بصفوف الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، عن وكيل محافظة البيضاء لشؤون الوحدات الإدارية، عبد الله الجمالي، خلال عملية الإفراج، أن "الإفراج يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتزامناً مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف".

ودعا الجمالي "المغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو العام واغتنام الفرصة والعودة إلى مناطقهم مواطنين صالحين بين أهلهم وأسرهم". على حد وصفه.

ووفقاً لوكالة "سبأ"، عبّر المفرج عنهم عن "سعادتهم وتقديرهم لهذه المبادرة الطيبة"، داعين "بقية المغرر بهم تغليب مصلحة الوطن على كل المصالح الشخصية والذاتية وعدم الانخراط في صفوف العدوان".

وأصدرت "أنصار الله"، في 21 كانون الأول/ديسمبر 2017، قرارا بالعفو العام عن كل من قاتل ضدها، باستثناء من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها، أو تورط في التخطيط أو التخابر من أجلها مع التحالف.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.