حيوانات مفترسة طليقة في السعودية... ماذا يحدث يوم الجمعة؟

كشف الحساب الرسمي لموسم الرياض الترفيهي المقام حاليا في العاصمة السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن افتتاح فعالية جديدة تحمل اسم "الرياض سفاري" يوم الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني، تتيح لزوارها التجول في منطقة برية مفتوحة ومشاهدة الحيوانات المفترسة طليقة عن قرب.

وأعلن القائمون عن موسم الرياض عن تفاصيل الفعالية الجديدة، حيث ستقام في مزرعة ومنتجع "نوفا" بالقرب من مدينة الرياض، وتستمر حتى الـ15 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتتراوح أسعار دخول المزرعة بين 50 ريالا للدخول إلى المنتزه العام، و150 ريالا لعشاق جولة السفاري التي تمتد لمدة 40 دقيقة يتم التنقل فيها بسيارات خاصة ومحمية تتيح لركابها مشاهدة حيوانات نادرة ومفترسة عن قرب داخل بيئتها الطبيعية، مثل: النمر الذهبي والأبيض، والأسود الأفريقية.

وتضم مزرعة ومنتجع نوفا، منطقة مفتوحة للحيوانات، ومنطقة التنزه العام، وتشمل الحديقة المغلقة، والمسرح المفتوح.

التجول والاستكشاف والمغامرة في أول سفاري مفتوحة في المملكة 😍🔥

بين أكثر من 800 حيوان تبدأ الرحلة، وتأخذك التجربة لتشاهد وتتفاعل مع الحيوانات في بيئتها الطبيعية 🧡

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وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/تسرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

يزيد عدد فعاليات موسم الرياض على 100 فعالية يومية، وتتنوع بين العروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، بالإضافة لعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن.