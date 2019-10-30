سلاح الجو الليبي يقصف الكلية الجوية في مصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأربعاء، عن استهداف دشم تستخدم لطائرات مسيرة في الكلية الجوية بمصراتة.

ووفقا للبيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قال الجيش الليبي إنه "من خلال المعلومات المتوفرة من أجهزة الاستخبارات التابعة لقواتنا المسلحة تم رصد أماكن متفرقة في الكلية الجوية بمصراتة".

وتابع البيان، "أكدت مصادر الاستخبارات تحديد هذه الأماكن والتي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة وم/ط، هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها".

وأضاف البيان "تم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو الليبي، وقد أقلعت هذه الطائرات من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت والقضاء على هذا التهديد".

وأوضح البيان أن "الغارة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح".

وتتبادل قوات المشير حفتر وحكومة الوفاق الاتهامات باستخدام الطيران المسيّر في شن هجمات، كما يعلنان إسقاط هذه النوعية من الطائرات في معظم مدن ليبيا.

ولا تمتلك ليبيا هذا النوع من الطائرات المتطورة، وتتهم الإمارات العربية المتحدة وتركيا بتزويد طرفي الصراع بطائرات بدون طيار تستخدم في المعارك الدائرة.

وتسبّبت المعارك بين الجانبين المستمرة للشهر السابع بسقوط نحو 1093 قتيلا و5762 جريحا بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.