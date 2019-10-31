البنتاغون: تحليل الحمض النووي أثبت "بدقة مطلقة" أن الشخص الذي تم قتله في العملية هو البغدادي

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، أن تحليل الحمض النووي أثبت "بدقة مطلقة" أن الشخص الذي تم قتله في العملية الأميركية هو زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش- المحظور في روسيا والعديد من الدول الأحرى)، أبو بكر البغدادي.