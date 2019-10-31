الجيش الإسرائيلي يعتقل كوادر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

اعتقل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عددا من كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد مداهمة منازلهم في الضفة الغربية.

سبوتنيك -رام الله. ومن بين المتعقلين النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، التي تم تحريرها من الاعتقال حيث أمضت حكما بالسجن قبل أشهر عدة.

واعتقلت القوات الإسرائيلية سبعة آخرين من الضفة الغربية أحدهم من نابلس والعدد المتبقي من مدينة رام الله.

وداهم جنود الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل وألحقوا بها خرابا، بحثا عن أشخاص ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويشتبه في تنفيذهم عمليات وهجمات ضد المستوطنين والقوات الإسرائيلية .

ومنذ أكثر من شهر يستهدف الجيش الإسرائيلي أفراد الجبهة الشعبية باعتقالهم، حيث بلغ عدد المعتقلين منذ بدء الحملة أكثر من 30 معتقلا بينهم فتيات في العشرينات من العمر.

وفي شهر أغسطس/ آب، قالت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي وجه ضربات صاروخية على معسكرات تابعة للجبهة الشعبية الفلسطينية "القيادة العامة" في قوسايا على حدود لبنان مع سوريا.

وأكدت صحيفة "النهار" اللبنانية أن 3 غارات إسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية – السورية شرقي زحلة، ومن المرجح أن تكون أصابت معسكر الجبهة الشعبية الفلسطينية.