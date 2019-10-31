السيسي: لا بد من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة ستفتتح في الفترة المقبلة كل المشاريع الجديدة بطريقة متتالية، دون انتظار مواعيد محددة.

وأضاف السيسي خلال افتتاحه مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش: "كل مؤسسات الدولة معنية بالدفاع عن الدولة المصرية. سنفتتح المشاريع بسرعة، واللي يزعل يتفلق".

وقال السيسي، إن الدولة المصرية تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة المصرية منذ ثلاث سنوات.

وتابع السيسي: "لا بد أيضا من طرح شركات القوات المسلحة، في البورصة، ليكون أمام المصريين فرصة امتلاك أسهم في هذه الشركات، ولكي نفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات".

أبرز تصريحات الرئيس السيسي بشأن "الصندوق السيادي لمصر" كلها أصول مصرية لصالح مصر وشعبها #ON_E pic.twitter.com/6kmX9jqpJg — ON E (@ONENT) October 31, 2019

وأضاف: "القطاع الخاص مرحب به إذا أراد المشاركة، هذا كلام فعلي وليس للاستهلاك السياسي".

واستمع السيسي لشرح تفصيلي عن عمل مصنع الغازات الطبية والصناعية، خلال جولة تفقدية داخل المصنع، بحضور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.