الكشف عن الجنسيات الأكثر طلبا للتأشيرة السياحية السعودية

كشفت وزارة الخارجية السعودية عن الجنسيات الأكثر طلبا لتأشيرة دخول المملكة، منذ إتاحة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية الشهر الماضي.

وقالت الوزارة على صفحتها على "فيسبوك" إن إجمالي عدد التأشيرات منذ إتاحة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وصل إلى 77069 تأشيرة.

وكانت السعودية قد أطلقت، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، نظاما جديدا لاستقطاب السياح الأجانب إلى المملكة، سمحت بموجبه لمواطني 49 دولة بالدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة مسبقة، حيث يمنحون التأشيرة عند الوصول مقابل 440 ريالاً، ولمدة لا تزيد على 180 يوماً.

ونشرت الخارجية السعودية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنفوغرافيك يوضح أكثر الجنسيات حصولا على التأشيرة السياحية، والتي يتم الحصول عليها خلال دقائق عبر موقع إلكتروني أو عند منافذ الدخول إلى المملكة، أي أنها لا تحتاج إلى إجراءات مسبقة.

وتصدرت الصين قائمة الجنسيات الأكثر حصولاً على التأشيرات السياحية لدخول المملكة، بـ 17988 تأشيرة، تلتها المملكة المتحدة البريطانية بـ17777 تأشيرة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 8926 تأشيرة.

وجاءت ماليزيا في المرتبة الرابعة بـ 7174 تأشيرة، ثم كندا في المرتبة الخامسة بـ5413 تأشيرة.

وفي المرتبة السادسة جاءت فرنسا بـ3097 تأشيرة، وجاءت كازاخستان في المرتبة السابعة بـ 1685 تأشيرة، وفي المرتبة الثامنة ألمانيا بـ 1674 تأشيرة، وفي المرتبة التاسعة جاءت استراليا بـ 1658 تأشيرة.

ولفتت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هناك 11693 تأشيرة صدرت لجنسيات أخرى.