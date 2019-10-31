القوات المسلحة السودانية تجدد التزامها بوقف إطلاق النار

وذكرت وكالة الأنباء السودانية إن تصريح الحسين جاء "دعما لتحقيق السلام ويعبر عن حرصها على حماية المكتسبات التي جناها الشعب عقب ثورته المجيدة"، على حد تعبيره.

وقال لدي مخاطبته، مساء أمس، بمعسكر شاكوت منسوبي القوات المسلحة المشاركين في ختام مشروع العام التدريبي للقوات المسلحة: "إن هذه الفعاليات تأتي، والقوات المسلحة قد اكملت انحيازها لإرادة شعبها وثورته المجيدة عبر طريق شائك وتحديات جسام عبرتها بروح التجرد والوطنية، التي افضت لشراكة قامت عليها مؤسسات الحكم في الدولة ويقيننا إن هذه المؤسسات بدعم ومؤازرة القوات المسلحة ستعبر بالسودان إلي مرافيء الأمن والاستقرار والرفاهية".

وثمن في هذا الاتجاه تضحيات أفراد القوات المسلحة واستعدادها لتقديم مزيد منها من أجل الشعب والوطن، وأكد بأن القوات المسلحة موعوده بالكثير من البشريات التي سوف تنصب نحو دعم الفرد ورفع مستواه المعيشي وتحقيق الرضا الوظيفي في معاشه وسكنه وتعليم أبنائه تطلعا لرفاهيته .

وكان الفريق أول محمد عثمان الحسين قد أكد، في وقت سابق، حرص بلاده على عودة الأمن والاستقرار لليمن، حسبما جاء في بيان صحفي صادر عن الإعلام العسكري بالسودان.

وتسلم الحسين رسالتين خطيتين من نظيريه اليمني، الفريق بحري ركن عبد الله سالم النخعي، والإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميسي، تتصلان بعلاقات التعاون العسكري بين السودان، واليمن من جهة والسودان والإمارات من جهة أخرى وسبل تعزيزها".

وتشارك وحدات من القوات المسلحة السودانية في تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية يقوم، منذ أكثر من أربع سنوات، بعمليات ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.