سوريا... مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة وسط عفرين

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن مصادر محلية أفادت بأن الانفجار وقع في سوق الهال وسط المدينة وتسبب بمقتل 9 مدنيين وإصابة أكثر من 20 مدنيا بجروح بعضهم حالته خطرة، إضافة إلى احتراق محطة وقود في محيط موقع الانفجار ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وسيطرة القوات المسلحة التركية على مدينة عفرين، في مارس/ آذار العام الماضي، بالتعاون مع مجموعات ما تسمى "الجيش الحر ".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 18 مارس/ آذار 2018، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/كانون الثاني، بهدف طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين، ونددت دمشق، بشدة بتصرفات تركيا في عفرين، مشيرة إلى أن هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا.