الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون.

ووفقا لوكالة "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، والموضوعات ذات الاهتمام.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون بول كوليس.