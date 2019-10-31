الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق

ووفقا لوكالة "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، والموضوعات ذات الاهتمام.
#عاجل #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل دولة رئيس وزراء #بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون، جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، والموضوعات ذات الاهتمام.https://t.co/0XfG1gD6nF#واس pic.twitter.com/4eHvVSRy45— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 31, 2019
وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون بول كوليس.
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