رسالة من الملك سلمان وولي عهده لرئيس الجزائر

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده محمد بن سلمان برسالة إلى عبد القادر بن صالح رئيس الجمهورية الجزائرية.

وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، رسالة الملك وولي عهده جاءت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني في الجمهورية الجزائرية.

وأعرب "الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

وكذلك بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، برقية تهنئة للرئيس عبد القادر بن صالح لنفس المناسبة.

وقالت الوكالة إن ولي العهد عبر "عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

ويحتفل الجزائريون في الأول من نوفمبر بذكرى "ثورة نوفمبر"، التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 1954، وأدت إلى استقلال الجزائر في 1962، بعد أكثر من 130 سنة تحت الاستعمار الفرنسي.