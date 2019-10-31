أرقامه تصل إلى تريليونات... السيسي يعلن عن "صندوق سيادي" يضم أصول مصر

وحسب موقع "المصري اليوم" ، أكد السيسي أن الصندوق "سيكون بأرقام كبيرة تعكس القدرات الحقيقية لمصر وأصولها، وقد تصل الأرقام إلى تريليونات".

وأضاف الرئيس، في كلمته خلال افتتاحه المصنعين التابعين لشركة النصر للصناعات الوسيطة، الخميس، أن الصندوق السيادي سيضم أصول مصر، وسيعكس القدرة الاقتصادية للدولة المصرية.

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحكومة ستفتتح في الفترة المقبلة كل المشاريع الجديدة بطريقة متتالية، دون انتظار مواعيد محددة.

وأضاف السيسي خلال افتتاحه مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش: "كل مؤسسات الدولة معنية بالدفاع عن الدولة المصرية. سنفتتح المشاريع بسرعة، واللي يزعل يتفلق".

أبرز تصريحات الرئيس السيسي بشأن "الصندوق السيادي لمصر" كلها أصول مصرية لصالح مصر وشعبها #ON_E pic.twitter.com/6kmX9jqpJg — ON E (@ONENT) October 31, 2019

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وقال السيسي إن الدولة المصرية تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة المصرية منذ ثلاث سنوات.

وتابع السيسي: "لا بد أيضا من طرح شركات القوات المسلحة، في البورصة، ليكون أمام المصريين فرصة امتلاك أسهم في هذه الشركات، ولكي نفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات".

وأضاف: "القطاع الخاص مرحب به إذا أراد المشاركة، هذا كلام فعلي وليس للاستهلاك السياسي".

واستمع السيسي لشرح تفصيلي عن عمل مصنع الغازات الطبية والصناعية، خلال جولة تفقدية داخل المصنع، بحضور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.