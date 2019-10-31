نائب: البرلمان العراقي لن يناقش إقالة رئيس الوزراء

نفى النائب عن "تيار الحكمة" في البرلمان العراقي، جاسم البخاتي، ما تردد عن مناقشة إقالة أو استقال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي.

وقال البخاتي لصحيفة "بغداد اليوم"، اليوم الخميس: "جلسة البرلمان مفتوحة، وسيتم خلالها مناقشة قانون التقاعد، وبعض الإجراءات السابقة".

وأضاف البخاتي: "لن تتم مناقشة إقالة أو استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ".

وزعمت مصادر صحفية أن جلسة البرلمان العراقي سيتم تخصيصها لبحث استقالة رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات تجري بين تحالفي سائرون والفتح بهذا الشأن.

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

​وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، رفض دعوة مقتدى الصدر لاستقالة الحكومة وبعث رسالة، دعاه فيها للاتفاق مع زعيم منظمة بدر بدل الطلب منه إجراء انتخابات مبكرة.

وأبدى عبد المهدي، في رسالته، التي نشرها مكتبه الإعلامي، تحفظه على مقترح الصدر بإجراء انتخابات مبكرة كمخرج من أزمة الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومته ومحاربة الفساد.