اللجنة الدستورية السورية تعقد اجتماعها الأول بأعضائها الـ150

تعقد اللجنة الدستورية السورية، بأعضائها الـ150، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، اجتماعها الأول بعد الافتتاح الرسمي، الذي عقد يوم أمس الأربعاء.

جنيف - سبوتنيك. ويتبادل السوريون وجهات النظر، يومي الخميس والجمعة، وستبدأ، يوم الاثنين المقبل، اجتماعات المجموعة المصغرة المؤلفة من 45 شخصا، للعمل على المسائل الدستورية.

وتقود اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا لها تمثيل متساو للحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.

ولدى هذه اللجنة، لجنة صياغة مصغرة، تتألف من 45 شخصا 15 من كل مجموعة من المجموعات الثلاث، التي ستقوم بإعداد مبادرات دستورية، بينما ستكون الهيئة الأكبر مسؤولة بتبنيها.