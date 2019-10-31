وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى تشكيل حكومة لبنانية في أسرع وقت ممكن

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان في أسرع وقت، من أجــل القيــام بالإصلاحــات اللازمـــة، وذلك بعد أن قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء الماضي.

باريس - سبوتنيك. وقال لودريان في بيان رسمي على الموقع الرسمي للخارجية الفرنسية: "بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في الـ29 من تشرين الأول/ أكتوبر، أرى ضرورةً من أجل مستقل لبنان بأن يتم تشكيل حكومة وبأسرع وقت، تكون قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة التي يحتاجها البلد".

كما دعا لودريان في البيان جميع المسؤولين اللبنانيين للتحلي بروح المسؤولية والحفاظ على الوحدة الوطنية. وفي هذا الصدد قال: "في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعصف بلبنان منذ عدة أسابيع، يتوجب على كل المسؤولين اللبنانيين أن يحافظوا على الوحدة الوطنية ويتحلوا بالمسؤولية من أجل ضمان الاستقرار والأمن والمصلحة العامة في البلاد".

من جهة أخرى شدد لودريان على ضرورة القيام بكل الجهود "لتجنب الاستفزازات والعنف وحماية حق المواطنين بالتظاهر بشكل سلمي".

واعتبر لودريان أنه من الضروري أن تقوم القوى السياسية في لبنان بتسهيل تشكيل حكومة جديدة لتلبية "تطلعات الشعب المشروعة" واتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ اقتصاد البلاد.

وذكّر لودريان باستعداد فرنسا لدعم لبنان في إطار الأطر التي حددها مؤتمر سيدر، مؤكدا أن بلاده "تقف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه اللحظات.