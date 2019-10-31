اغتيال شرطيين في هجوم مسلح شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس 31 تشرين الأول/أكتوبر، بمقتل شرطيين، في هجوم مسلح استهدفهما داخل سيارتهما الأمنية، شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر أن مسلحين أطلقوا النار من أسلحة كاتمة على منتسبين اثنين من الشرطة في داخل سيارة دورية، وهما في نوبة حراسة بشارع الحاسبة بمنطقة المشتل، شرقي بغداد، في الساعة الأولى من اليوم.

وأكد المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن المنتسبين قتلا بمسدس كاتم للصوت، في تمام الواحدة ليلاً، بشارع الحاسبة، حيث تقف دوريتهما في رأس الفرع المؤدي إلى مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية للبنين، والبنات.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلتنا، مساء يوم أمس الأربعاء، مقتل منتسب في القوات الأمنية، إثر سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء، التي تتخذها الحكومة العراقية مقرا لها وسط بغداد.

وأشارت الخلية إلى أن هذه المعلومات أولية عن الحادث، مؤكدة أنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل في الوقت اللاحق.

وتعرضت معسكرات تابعة للقوات العراقية، في مناطق متفرقة من البلاد، منها معسكر التاجي، ومقرات تابعة للشرطة في كركوك، شمالي بغداد، إلى هجمات صاروخية، وقذائف الهاون، مؤخراً.