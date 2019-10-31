مسؤول كردي لـ"سبوتنيك": دعوة دمشق للانضمام الفردي لقوات "قسد" غير موفقة

قال خالد عيسى، مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، إن "قسد" تعتبر نفسها دائما قوى سورية تدافع عن الوطن، لكن طريقة الدعوة لانضمام إلى الجيش السوري كانت بأسلوب خطأ.

وأوضح عيسى، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن "هذه القوات منظمة ولها قيادة وقد أثبتت فعاليتها على الأرض ومطالبنا دائما أن تكون لهذ الإدارة طابعا دستوريا ضمن إطار الادارة السورية وأن تاخذ شكلا رسميا للعمل مع الجيش السوري للدفاع عن حدود الوطن، وهذه الدعوة من قبل القيادة في دمشق للانضمام الفردي لقوات قسد كانت غير موفقة ونحن دائما كنا جاهزين لكي نتحاور ونجد صيغة لكي تشكل هذه القوة من منظومة دفاعية سورية.

وأكد عيسى ان عودة قسد لكنف الدولة السورية لم يكن تكتيكا مرحليا، مشيرا إلى أن "هناك توافق مع دمشق عسكريا عبر الأصدقاء الروس، وفي هذه المرحلة الحرجة التي تتعرض فيها سوريا لغزو خارجي نعمل جنبا إلى جنب مع الجيش السوري".

وحول الوضع في المنطقة الآمنة وعودة قسد إلى بعض المناطق، قال عيسى: "للأسف هذه القطاعات التي جاءت من أولادنا من الجيش السوري لم يكونوا مسلحين بشكل جيد وقد لاقوا صعوبات كبيرة هذه الليلة أمام الغزوات الجهادية والجيش التركي في منطقة تل تمر وأخلوا مواقعهم، وتعرضت قسد لاحقا لهذه المواقع التي انسحبوا منها، مؤكدا أن استراتيجية قوات سوريا الديمقراطي تأتي ضمن إطار الوحدة السورية حيث تكون كل المكونات تعيش بحقوق متساوية وكرامة" .

وكانت وزارة الدفاع السورية قد دعت، في بيان لها، مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الانخراط في الجيش النظامي لمواجهة "العدوان التركي".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع السورية، أمس الأربعاء، أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وبعد بسط سيطرتها على مناطق واسعة من الجزيرة السورية تدعو عناصر المجموعات المسماة بقسد إلى الانخراط في وحدات الجيش للتصدي للعدوان التركي الذي يهدد الأراضي السورية"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".