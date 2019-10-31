مصر تناقش تدريس لغة جديدة في المدارس

ووفقا لصحيفة "الأهرام"، أكد وزير التعليم على عمق العلاقات المصرية الصينية، ووجه الشكر للحكومة الصينية لتقديم الدعم لمصر وللتعليم المصري.
وناقش اللقاء مجالات التعاون بين الجانبين ومن بينها تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية، وإنشاء ورشة (لوبان – مصر) بالتعاون مع كلية تيانجين للصناعات المهنية الخفيفة، وكلية تيانجين الفنية للنقل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى التعاون مع شركة نت دراجون الصينية من أجل مشروع إنشاء الفصول المتنقلة لعلاج مشكلة تكدس التلاميذ في الفصول.
وفي نهاية اللقاء، وجه وزير التعليم، بتشكيل لجنة من داخل الوزارة لمتابعة الموضوعات التي تم مناقشتها خلال اللقاء.
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