مصر تناقش تدريس لغة جديدة في المدارس

التقى وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، مع لياو لي شيانج، سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له؛ لمناقشة عدة موضوعات متعلقة بمشاريع التعاون بين مصر والصين في إطار خطط تطوير التعليم.

ووفقا لصحيفة "الأهرام"، أكد وزير التعليم على عمق العلاقات المصرية الصينية، ووجه الشكر للحكومة الصينية لتقديم الدعم لمصر وللتعليم المصري.

ومن جهته أعرب لياو لي شيانج، عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم المصرية، مشيدا ببرنامج إصلاح التعليم والتطور الذي تحقق في العملية التعليمية في مصر، مؤكدا أن السفارة الصينية على استعداد تام لتقديم كل أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ مشروعها القومي.

وناقش اللقاء مجالات التعاون بين الجانبين ومن بينها تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية، وإنشاء ورشة (لوبان – مصر) بالتعاون مع كلية تيانجين للصناعات المهنية الخفيفة، وكلية تيانجين الفنية للنقل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى التعاون مع شركة نت دراجون الصينية من أجل مشروع إنشاء الفصول المتنقلة لعلاج مشكلة تكدس التلاميذ في الفصول.

وفي نهاية اللقاء، وجه وزير التعليم، بتشكيل لجنة من داخل الوزارة لمتابعة الموضوعات التي تم مناقشتها خلال اللقاء.