صور "سبوتنيك"... من قلب التظاهرات العراقية

يواصل العراقيون بإعداد مليونية متزايدة في ساحة التحرير، والمناطق المحاذية لها، في وسط بغداد، مستقطبة المواطنين من مختلف أنحاء البلاد، اعتصاماتهم لليوم الثامن على التوالي، لتغيير الحكومة، وطرد الأحزاب، ومحاكمة الفاسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين.

وانضمت العائلات بكاملها، رجال، ونساء، وأطفال، التي جاءت من مختلف مناطق بغداد، إلى التظاهرات، كاسرة حظر التجوال الليلي، لإسناد المتظاهرين، ودرء أي محاولتهم لقمعهم، أو تصفيتهم بالقوة مع تصاعد وتيرة العنف ضدهم في وسط، وجنوبي العراق.

ووثق فريق "سبوتنيك"، الذي حضر التظاهرات المليونية التي تشهدها العاصمة بغداد، منذ ليلة الخميس الماضي 24 أكتوبر/تشرين الأول، في ساحة التحرير، والمطعم التركي الذي لقب بـ"جبل أحد" لملازمته من قبل المحتجين الذين يرفضون النزول لحين تلبية مطالبهم بإقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان، وتغيير الدستور، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، ومطالب أخرى للقضاء على الفساد، ومحاسبة المفسدين، ومحاكمة من تسبب بقتل المتظاهرين.