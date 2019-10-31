الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق مضادات أرضية صوب أحد طائراته من لبنان دون إصابتها

أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق مضادات أرضية صوب طائرة إسرائيلية فوق لبنان دون إصابتها.

القدس - سبوتنيك . وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية اليوم الخميس باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.

ونشر متحدث باسم الجيش البيان على تويتر بعدما ذكرت قناة الميادين اللبنانية أن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان.

وأفادت قناة الميادين بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان.

وذكرت قناة الميادين أنه جرى إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان اليوم الخميس دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

#عاجل قبل قليل تم رصد اطلاق نيران مضادة للطيران فوق منطقة #لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار. الطائرة لم تصب — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2019

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، استهداف مضادات أرضية لطائرة إسرائيلية فوق لبنان.

وقال المتحدث: "نؤكد استهداف مضادات أرضية لطائرة إسرائيلية فوق لبنان دون إصابتها".

ويذكر في هذا السياق، أن طائرة إسرائيلية مُسيرة، كانت قد سقطت الأسبوع الماضي، داخل الأراضي اللبنانية، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، التي زعمت بأن المسيّرة كانت تقوم بأعمال روتينية لحماية حدودها.

وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية حينها، بأن "الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات أمنية إلى المنطقة، للقيام بعمليات بحث في المكان".