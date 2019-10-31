Widgets Magazine
تسجيل
15:40 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    الجيش الوطني الليبي

    الجيش الليبي: هناك محاولات عبثية لتضليل الرأي العام

    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إنها تابعت تصريحات السيد غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال زيارته الميدانية إلى "مطار معيتيقة المدني.

    ولفتت إلى أنها تابعت زيارته، التي رافقها فيها "المدعو وزير الداخلية والمدعو وزير المواصلات، التابعان لما يسمى بحكومة الوفاق يوم الثلاثاء الموافق الماضي"، مضيفة: "نتحفظ على هذه الزيارة ونعتبرها فصل جيد من مسرحية التضليل والعبث الإعلامي الذي تمارسه ما يسمي "حكومة الوفاق بدعم المبعوث الأممي إلى ليبيا"، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

    المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري
    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    الجيش الليبي يعلن تدمير منشآت دفاعات جوية "تركية" في مصراتة
    وقالت إنها تستند إلى عدة أسباب، وهي: "تجاهل البعثة أو تناست تماما إن مطار معيتيقة المدني، ما هو إلا ركن صغير في طرف قاعدة معيتيقة الجوية الضخمة، التي تضم مرافق عسكرية وهناجر وطائرات عسكرية مروحية ونفاثه. وقال: "للتذكير، خلال حقبة الاستعمار كانت "قاعدة معيتيقة" من أكبر قواعد أمريكا خارج أراضيها وكانت تسمي "هويلس".

    وتابعت: "هذه القاعدة والمطار وكل المرافق داخلها، ما زالت حتى هذه اللحظة تحت هيمنة مليشيا أيدلوجية تسمي "قوة الردع الخاص" وإدعاء وزير الداخلية بقدرته على تأمين القاعدة من خلال وزارته مردود عليه بتصريحاته بالأمس القريب حول هيمنة المليشيات في طرابلس ومن بينها هذه المليشيا وعدم امتثالها لأوامره ونهبها لمقدرات الدولة، وتغولها أكثر من وزارته"، متسائلاك: "ماذا استجد بين الأمس القريب واليوم".

    ويضاف لذلك: "الضربات الدقيقة، التي نفذها السلاح الجوي الليبي، على مواقع عسكرية في الشق العسكري بقاعدة معيتيقة تستخدم لإطلاق، طائرات تركية دون طيار، وكانت رسالة دامغة لإثبات صحة هذه المعلومات، وكذلك أسماء الطيارين المرتزقة، الذين تم نقلهم للعلاج عبر الإسعاف الطائر الليبي من طاقم العمليات التابع للجيش التركي، الذين أصيبوا في إحدى الغارات على قاعدة معيتيقة". 

    ولفتت إلى أنه "تم نشر صور جوازاتهم والوثائق الخاصة بالرحلة عبر وسائل الإعلام للتوضيح للرأي العام حجم التطاول والتدخل التركي العسكري في ليبيا باستخدام قواعد عسكرية ليبية".

    وقالت القيادة العامة للجيش الليبي: "رغم معرفتنا التامة باستخدام هذه القواعد والمطارات لغرض جلب الإرهابيين والمرتزقة من كل أصقاع الأرض، إلا إننا وحفاظا على أرواح المدنيين ومراعاة منا لتوفير سبل التنقل الميسر لأهلنا في غرب البلاد لم نقم يوما باستهداف أي من مرافق المطارات المدنية سواء في طرابلس أو مصراتة أو زوارة".

    وقالت إن "هناك محاولة خبيثة للربط بين عمليات القصف العشوائي المدفعي والصاروخي، التي تنفذها المليشيات ضمن صراع النفوذ فيما بينها أو بالتوافق بينهما بهدف ابتزاز ما يسمي حكومة الوفاق لنهب الأموال والحصول على أسلحة ودعم لوجستي".

    وأوضحت أن "محاولات تشويه الجيش الوطني المستمرة واتهامه باستهداف المطار المدني في قاعدة معيتيقة، ما هي إلا ذر للرماد بالعيون عن حقيقة هوية الفاعل، الذي لا يجرؤ هؤلاء بالبوح باسمه للرأي العام خوفا من تبعات هذا التصريح".

    وقالت: "نذكر غسان سلامة، بتصريحاته ووعوده للرأي العام الدولي والمحلي في " سبتمبر – 2018 " بالكشف عن هوية الفاعل وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية، وذلك كان قبل إطلاق الجيش لعملية تحرير طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية في "2-4-2019 ".

    انظر أيضا:

    انتشار وباء "اللشمانيا" في ليبيا يهدد حياة الآلاف
    نائب وزير الخارجية الروسي يناقش الوضع في ليبيا مع السراج
    بوتين: الأحداث في ليبيا نتيجة سياسة غير مسؤولة لعدد من الدول
    ليبيا تشارك في اجتماع الدول المصدرة للغاز الطبيعي في غينيا الاستوائية
    الكلمات الدلالية:
    غسان سلامة, طرابلس, ليبيا, الجيش الليبي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان سقوط المطر، للمصور باتريك هوشنر، المؤهل إلى التصفيات النهائية لمسابقة مصوِّر الطقس لعام 2019 (اليابان)
    الفائزون في مسابقة مصور الطقس لعام 2019
    أمريكا...عقوبات جديدة ضد تركيا؟
    أمريكا...عقوبات جديدة ضد تركيا
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك