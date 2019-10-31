برلماني لبناني: مطلوب تشكيل حكومة بأسرع وقت.. وتكليف الحريري أمر طبيعي

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب، النائب في البرلمان اللبناني إيلي الفرزلي، أن الاتجاه يجب أن يكون بتأليف حكومة بأسرع وقت من أجل ضبط الأمور، ولكي يكون هناك فكرة واضحة حول كيفية معالجة هذه الأزمة.

وقال الفرزلي لـ"سبوتنيك"، إن "استثمار الساحة من شتى الفئات لتحقيق مكاسب تخريبية في البلاد أمر وارد".

وأشار إلى أن الأزمة ستحل، لأن الذهاب إلى وضع أصعب لا يؤدي أي غاية لأي طرف على الإطلاق، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيدعو في أقرب وقت ممكن للإستشارات النيابية لأن المطلوب هو تشكيل حكومة بأسرع وقت.

ورأى النائب اللبناني أن "تكليف الحريري تشكيل الحكومة أمر طبيعي لأنه ينسجم مع إرادة المنطق". مؤكداً أن لبنان ليس على مشارف انهيار اقتصادي، ولا خوف على الليرة اللبنانية.