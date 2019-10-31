أمير قطر يصدر "قرارا تاريخيا".. وردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قرارا تاريخيا أثار عدد من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر أمير قطر، إنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشوري القطري.

سمو أمير البلاد المفدى يصدر القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمختصين.#قنا pic.twitter.com/HqCMZIkkgt — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 30, 2019

ودعا أمير قطر مجلس الشورى الحالي للنعقاد العادي الـ48، وذلك الأسبوع المقبل.

ويترأس رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، اللجنة التحضيرية العليا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء القطرية.

قرار تاريخي جميل في الطريق إلى حلم أجمل https://t.co/tEoAhTxylr — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) October 30, 2019

وأثار القرار الأميري عددا من ردود الأفعال عبر تويتر، فاعتبره الإعلامي القطري عبد العزيز آل إسحاق قرارا تاريخيا، ورأي الإعلامي جاسم سلمان أنه صفحة جديدة في تاريخ قطر الناصع.

#مجلس_الشورى_القطري المنتخب من الشعب وفقا لنص #دستور_دوله_قطر بدأت الخطوات الفعليه لوجوده ونتمنى مشاركه الشعب دون استثاء مرشحين وناخبين ونسأل الله أن يكون فال خير على بلدنا الغاليه#قطر@WasmQatar1 — جذنان الهاجري (@jathnanalhajri) October 31, 2019

وتمنى أحد المغردين أن يشارك الشعب بلا استثناء في الانتخابات وفي المجلس، وقال مغرد آخر إن المرسوم بحد ذاته "إنجاز" ويحتاج إلى قواعد صحيحة.

المرسوم أنجاز بحد ذاته ولكنه يحتاج الى قواعد صحيحه . — albadi1235 (@albadi12356) October 31, 2019

ومجلس الشورى في قطر هو الهيئة التشريعية للدولة ويقر الموازنة العامة للدولة، ومن حقه مراقبة السلطة التنفيذية وأداء الوزراء، وذلك على الوجه المبين في دستور البلاد.