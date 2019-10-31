الرئيس العراقي: المطلوب إجراءات سريعة لمحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين

وأكد الرئيس العراقي في كلمة موجهة للشعب العراقي أنه من مصلحة الجميع الجميع أن ينجح المتظاهرون في التعبير عن مطالبهم بحرية وسلام، مؤكد على المشاركة في محاسبة المفسدين دون قمع أو اعتداء.

يتبع...