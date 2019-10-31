الأسد يتحدث عن دور سوري في عملية اغتيال البغدادي.. فيديو

أدلى الرئيس السوري بشار الأسد بمعلومات حول الدور الذي لعبته بلاده في عملية قتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).

جاء ذلك في حوار أجراه الأسد مع وسائل إعلام رسمية سيبث مساء اليوم الخميس، حسبما أعلنت صفحة الرئاسة السورية على فيسبوك والتي نشرت إعلانا للحوار.

ومن المنتظر أن يتطرق الرئيس الأسد في حواره إلى الدور الذي لعبته سوريا في عملية قتل زعيم تنظيم "داعش"، وإلى المشكلة مع الأكراد، وموقف دمشق من الاتفاق الروسي التركي، وكيفية التعامل مع الذين كانوا لسنوات خارج كنف الدولة السورية، كذلك حول اللقاءات مع تركيا إن حصلت في السابق أو المستقبل وعلى أي مستوى.

كما سيتطرق الأسد في لقائه التلفزيوني إلى معركة إدلب، ورسالته من زيارته لخطوط النار هناك، وأيضا حول إمكانية وجود إشراف أممي على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وما إذا سيتغير الدستور السوري أم لا.

ولفتت صفحة الرئاسة إلى أن الرئيس بشار الأسد سيتطرق للوضع الداخلي ورأيه بأداء الحكومة فيما يخص الوضع المعيشي، وإجراءات الدولة تجاه ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وعن حملة مكافحة الفساد إن بدأت في سورية ودور الإعلام فيها.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب شكر أطرافا، بما في ذلك سوريا، خلال إعلانه مقتل زعيم "داعش" في إدلب بشمال سوريا.