رئيس العراق: عبد المهدي وافق على الاستقالة وسأدعو إلى انتخابات مبكرة

أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول، أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وافق على الاستقالة من منصبه.

موسكو – سبوتنيك. وقال الرئيس العراقي في كلمة للشعب العراقي إنه يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وتابع "أؤكدَ أني كرئيسٍ للجمهورية سأوافقُ على انتخاباتٍ مبكرة باعتمادِ قانونِ الانتخاباتِ الجديد والمفوضيةِ الجديدة للانتخابات".

واستمر بقوله "رئيسُ الوزراء (عادل عبد المهدي) كان قد أبدى موافقتَه على تقديمِ استقالتِه، طالباً من الكتلِ السياسيةِ التفاهمَ على بديلٍ مقبولٍ".

واستطرد "ذلك في ظلِّ الالتزامِ بالسياقاتِ الدستوريةِ والقانونيةِ، وبما يمنعُ حدوثَ فراغٍ دستوري".

كما طالب الرئيس العراقي في كلمته بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين.

وأكد الرئيس العراقي في كلمة موجهة للشعب العراقي أنه من مصلحة الجميع الجميع أن ينجح المتظاهرون في التعبير عن مطالبهم بحرية وسلام، مؤكد على المشاركة في محاسبة المفسدين دون قمع أو اعتداء.

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.