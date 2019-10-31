حزب الله: تحملنا الكثير لحماية لبنان

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، اليوم الخميس، أن المطلوب "حكومة تلبي صرخات وحاجات ومعيشة وبطالة الناس".

وبحسب موقع "المنار"، أضاف صفي الدين في كلمته أمام مؤتمر الهوية الإسلامية وسبل المحافظة عليها الذي نظمته الهيئات النسائية في حزب الله، أن "الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن تقنع الناس أنها قادرة على تلبية المطالب المحقة وأنها نزيهة بعيدة عن إملاءات السفارات".

وأشار رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله ، إلى أنه "إذا استمر الاختباء وراء التجييش الطائفي لا يمكن للحكومة أن تحل مشاكل البلد". موضحا أن "هذه الشروط الأساسية إذا توافرت بإمكان الحكومة التي ستأتي أن تعالج المشاكل".

وأوضح صفي الدين، أن "حزب الله تحمل الكثير على مدى أسبوعين ليحمي لبنان لا ليحمي أفرادا وجهات".

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قدم استقالته، يوم الثلاثاء، إلى الرئيس عون، مؤكدا أنه "مقتنع بضرورة إحداث صدمة إيجابية، وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات".

ومن المنتظر، أن يبدأ عون مشاورات سياسية، يسمي بعدها رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، واستنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.

وشلت الاحتجاجات كل لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول في وقت تفاقمت فيه الأزمة المالية مع استمرار إغلاق البنوك لليوم العاشر وتوقف المدارس وبعض الشركات عن العمل. وستمثل الاستقالة تحديا لحزب الله. وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله مرتين إنه ضد هذه الخطوة، مشيرا إلى خطر حدوث فراغ.