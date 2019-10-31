العقارية السعودية توقع اتفاقا بقيمة 5 مليارات دولار لتطوير مقصد سياحي

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية اليوم الخميس أن الشركة العقارية السعودية وقعت اتفاقية استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار

وقالت الهيئة إن الشركة العقارية السعودية وقعت اتفاقية استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار مع مجموعة تريبل فايف لتطوير "أرابيان دريم"، وهو مقصد سياحي دولي.

وتابعت الهيئة في بيان أن هذه الصفقة ترفع قيمة الصفقات التي أعلنتها في مؤتمر مبادرة الاستثمار إلى 20 مليار دولار، كما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت السعودية قد أطلقت، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، نظاما جديدا لاستقطاب السياح الأجانب إلى المملكة، سمحت بموجبه لمواطني 49 دولة بالدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة مسبقة، حيث يمنحون التأشيرة عند الوصول مقابل 440 ريالاً، ولمدة لا تزيد على 180 يوماً.

وتصدرت الصين قائمة الجنسيات الأكثر حصولاً على التأشيرات السياحية لدخول المملكة، بـ 17988 تأشيرة، تلتها المملكة المتحدة البريطانية بـ17777 تأشيرة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 8926 تأشيرة.