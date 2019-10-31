عقب رحيل قواتها من عدن.. الإمارات: مستمرون في دعم التحالف العربي باليمن

جددت الخارجية الإماراتية دعمها التحالف العربي في اليمن، وذلك في أعقاب رحيل قواتها من عدن.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن أبناء الإمارات يستمرون في دعم تحالف الحزم والعزم.

ونشر قرقاش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، جدد فيه دعمه للتحالف العربي في اليمن، واصفا إياه بـ"تحالف الحزم والعزم".

تعود قواتنا العاملة في عدن بعد إنجاز مهامها العسكرية بكل شرف وفخر وتضحية، هي قوة النصر وطلائع التحرير المظفر، حرروا عدن وأنقذوها ومحيطها من براثن الحوثي، تعود القوة بفخر لأرض العز والفخر، ويستمر إخوانهم من أبناء الإمارات في دعم تحالف الحزم والعزم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 31, 2019

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية:

تعود قواتنا العاملة في عدن بعد إنجاز مهامها العسكرية بكل شرف وفخر وتضحية، هي قوة النصر وطلائع التحرير المظفر، حرروا عدن وأنقذوها ومحيطها من براثن الحوثي، تعود القوة بفخر لأرض العز والفخر، ويستمر إخوانهم من أبناء الإمارات في دعم تحالف الحزم والعزم.

سبق وأن قال قرقاش في تغريدة له قبل يومين، إن الإمارات العربية المتحدة ستبقى عضد المملكة العربية السعودية، لتحقيق أهداف التحالف العربي في اليمن.

وكتب قرقاش، على "تويتر"، الأحد الماضي:

القيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود.

بيان التحالف حول تموضع القوات في عدن وإعادة انتشارها محصلة جهود سعودية خيّرة ومُقدرة، أدوات التحالف السياسية مكملة لقدرته العسكرية ونمضي معا بثقة في توحيد الصف وتعزيزه، وستبقى الإمارات الداعم والعضيد للمملكة لما فيه مصلحة اليمن الشقيق وتحقيق أهداف التحالف. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 27, 2019

وتابع: "كلنا ثقة بأن ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بأيد أمينة، فخورون بانتصارات قواتنا ضمن جهود التحالف"، مضيفا: "تواصل الإمارات العمل مع المملكة لمستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق".

وأعلنت قوات التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، إعادة تموضع قواته في مدينة عدن اليمنية، وإعادة انتشارها، كما أشادت قيادة التحالف بجهود كل القوات، وفي مقدمتها القوات الإماراتية.

وأشادت قيادة قوات "التحالف" بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة، وفي مقدمتها القوات الإماراتية؛ وقالت إنها "أسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار".

وشهدت المدينة، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في أغسطس/ آب الماضي، اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات.