"أطباء بلا حدود" تتوقع ارتفاع عدد الأمراض بسبب الفيضانات في جنوب السودان

رجحت منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الأمراض بسبب الفيضانات في جنوب السودان.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للمنظمة حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أنه "في منطقة الفيضانات يعيش 800 ألف إلى 900 ألف شخص. والوضع في منطقة "بيبور" حاد بشكل خاص. غمرت المياه المدينة بالكامل، وتبلغ مساحة "الجزيرة" المتبقية، والتي يتحرك عليها الناس، حوالي 200 متر مربع في المنطقة... وتتدهور ظروف المعيشة في المدينة باستمرار. هناك بئر واحدة مزودة بمياه الشرب متاحة للناس، ولا توجد دورات مياه".

وأضاف البيان "الأمراض الرئيسية التي نلاحظها خلال الفيضانات هي الملاريا والإسهال والتهابات الجهاز التنفسي. كل هذه الأمراض. الآن نحن نستعد لتزايد حاد في هذه الأمراض في المناطق التي غمرتها الفيضانات".

وأشار البيان إلى أنه باتت تظهر حالات مرضية متعلقة بمرض جلدي، ويصل إلى المستشفيات أطفال يعانون من سوء التغذية.

الآن "سلسلة التبريد" غير متوفرة في بيبور، وهو أمر ضروري لتنظيم حملات التطعيم [لا توجد وسيلة لنقل اللقاحات في الثلاجات]، لذلك يخشى الأطباء من تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه مثل الكوليرا والحصبة".

هذا وأعلنت السلطات في جنوب السودان، في وقت سابق من اليوم، حالة الطوارئ في 27 منطقة متأثرة بالفيضانات.