Widgets Magazine
تسجيل
18:59 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    سيارات شرطة بالقرب من معهد الأورام في القاهرة

    أمنيون مصريون يوضحون أسباب إحالة "جرائم البلطجة" لمحاكم "أمن الدولة"

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    شهد الشارع المصري خلال الأسابيع الماضية أكثر من واقعة أثارت الرأي العام، ما دفع الكثيرين للمطالبة بسرعة إصدار الأحكام في تلك القضايا وأن تكون الأحكام سريعة ورادعة، بعد أن أوشك حمل الأسلحة البيضاء أن يتحول إلى ظاهرة ترعب المواطن وتشعره بفقدان الأمن وسيطرة الجريمة، لذا جاء قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بإحالة بعض القضاية لنيابة أمن الدولة طوارىء.

    تسريع المحاكمات

    قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، قرار رئيس الوزراء المصري بإحالة بعض قضايا الترهيب في الشارع المصري إلى نيابه أمن الدولة العليا طوارىء يستهدف الإسراع بعملية المحاكمات في مثل تلك القضايا التي تثير الرعب والخوف لدى المواطنيين مع سرعة إصدار الأحكام فيما لا يخل بحق المتهم، وهذا الأمر ليس بجديد فقد كان حمل السلاح الأبيض في السابق يحال لنفس النيابة.

    عقوبات رادعة

    وأضاف مساعدوزير الداخلية لـ"سبوتنيك"، إن "القرار يأتي للحد من جرائم العنف في المجتمع والتي تودي بحياة أفراده، لذا وجب أن تكون هناك عقوبات رادعة وإجراءات سريعة مما يحقق ردع عام وزجر خاص، لأن العدالة البطيئة ظلم سريع، وهو ما تحققه نيابة أمن الدولة طوارىء والتي يتم الحكم من خلالها في جلستين، الأولى للإطلاع من جانب محامي المتهم والذي يعرض محبوسا والثانية للحكم، وهناك درجة ثانية للاستئناف".

    وتابع نورالدين، أن "القرار الحكومي الأخير جاء بعد أن انتشرت ظاهرة السلاح الأبيض والمشاجرات والعنف، وتوضح القوانين وتصدر القرارات من أجل الحد من الظواهر الإجرامية المنتشرة، والقانون يجرم حيازة السلاح الأبيض لأنه قاتل ويأتي في نفسسياق عقوبات حمل السلاح الناري بدون ترخيص".

    مدرسة
    CC0 / pixabay.com
    مصر تناقش تدريس لغة جديدة في المدارس
    ظروف غير طبيعية

    وفي نفس السياق قال علاء عمران الكاتب والباحث في الشأن الأمني المصري لـ"سبوتنيك"، إن "قرار رئيس الوزراء ليس قانون جديد وإنما هو قرار وفقا لقانون الطوارىء لأننا في ظروف غير طبيعية ومصر في حالة حرب داخلية وخارجية ومن جميع الجهات".

    وأضاف الباحث في الشأن الأمني، "هناك نوع من الاستهتار بين الشباب في الشارع، فكان لا بد أن يكون للدولة قبضة من حديد للوقوف في وجه تلك الجرائم والحد منها، للرد على من يقومون بتشويه سمعة البلاد بعدم وجود أمان وانتشار البلطجة بها، ووفقا لقانون الطوارىء يحق تحويل بعض القضايا إلى الطوارىء".

    أهداف القرار

    وساق عمران الكثير من الأمثلة لاستخدام العنف في الشارع وفي المواقف العامة للسيارات، وأنه بمجرد نشوب المشاجرة ونظرا لحمل الكثيرين يكون هناك ضحايا سواء من المتشاجرين أو من المواطنيين العاديين وهو الأمر الذي يسبب رعب وفزع في الشارع.

    وشدد الباحث في الشأن الأمني على أن الأهداف الرئيسية لقرار رئيس الوزراء المصري هو سرعة الإجراءات وحماية المواطن وقطع الطريق على تلاعب المحامين بالقوانيين والإجراءات والتي ينتج عنها في النهاية ضياع العدالة، لذا كان موقف الدولة بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بث الرعب أو إثارة الفوضى، نحن في ظروف ليست عادية بعد ظهور وتجرأ البعض على ارتكاب جرائم قتل في الشارع جهارا نهارا.

    وأوضح عمران أن قرار الحكومة بإحالة بعض قضايا البلطجة وحمل الأسلحة البيضاء وترويع الآمنين إلى نيابة الطوارىء لا يعني أن المتهم يحكم عليه لمجرد الاتهام بل تطلب النيابة من الشرطة عمل التحريات اللازمة، فلا تأخذ نيابة الطوارىء بمجرد وجود محضر، بل هناك أكثر من جهة تقوم بجمع المعلومات عن القضية.

    محطة قطارات سكك حديد مصر في منطقة رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة
    © AFP 2019 / KHALED DESOUKI
    قرار جديد من النيابة المصرية بشأن المحصل في قضية "ضحية التذكرة"
    قرار الحكومة

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يلزم النيابة العامة بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدءا من الأحد الماضي وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠١٩ لمدة ثلاثة أشهر.

    وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في المواد من ١٦٣ إلى ١٧٠ بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد ١٧٢ و١٧٤ و١٧٥ و١٧٦ و١٧٧ و١٧٩ من قانون العقوبات.

    ويسري القرار على جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشؤون التموين والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

    كما تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

    ويسري القرار كذلك على الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

    انظر أيضا:

    فنانة مصرية تبهر معجبيها بظهورها دون ماكياج في "الهالوين"
    الهالوين في مصر.. حلوى أم متاعب؟
    مصر تناقش تدريس لغة جديدة في المدارس
    البرلمان العربي يعلن وقوفه إلى جانب مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي
    قرار جديد من النيابة المصرية بشأن المحصل في قضية "ضحية التذكرة"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, جرائم, بلطجة, أمن الدولة, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بطولة كأس الكرملين للرقص اللاتيني للمحترفين في قصر الكرملين، موسكو 19 أكتوبر 2019
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أكتوبر 2019
    روسكوسموس تتلقى رسالة ودية من ناسا
    وكالة الفضاء الروسية تتلقى رسالة ودية من "ناسا" الأمريكية
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك