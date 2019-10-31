"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة للتحالف

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الخميس، إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، على حسابه في "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت مساء أمس الأربعاء طائرة استطلاعية مقاتلة في منطقة رأس عيسى (شمال محافظة الحديدة) بسلاح مناسب".

وأضاف بأن: "إسقاط الطائرة تم بعد خرقها الأجواء اليمنية وممارسة أعمال عدائية".

وأشار إلى أن تحليق الطائرة في أجواء الحديدة "يعد خرقا واضحا وصريحا لاتفاق السويد".

ولم يورد العميد سريع، تفاصيل أكثر عن الطائرة.