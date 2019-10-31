بالفيديو... العثور على مستودع ألغام أمريكية وإسرائيلية مضادة للدروع في سوريا

عثرت الجهات المختصة في سوريا على عدد كبير من الألغام المضادة للدروع، أمريكية وإسرائيلية الصنع، من مخلفات الإرهابيين في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأكد مصدر في الجهات المختصة أن "الجهات الأمنية المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش عثرت على مخبأ تحت الأرض يحوي أعدادا كبيرة من الألغام مضادة للدروع إسرائيلية وأمريكية الصنع من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي، بمحاذاة الشريط الشائك، مقابل تل الساقية المحتل وجنوب قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الحنوبي". كما نقلت وكالة "سانا".

ونوه المصدر إلى أن "هذه الألغام وغيرها الكثير من الأسلحة والآليات من مخلفات الإرهابيين التي تم العثور عليها سابقا خلال تمشيط المناطق المحررة من الإرهاب، تدل على الارتباط الوثيق بين هذه التنظيمات الإرهابية وكيان العدو الصهيوني الذي لم يستطع الاستمرار في تأمين الحماية والدعم لها، تحت وطأة العمليات العسكرية وتقدم الجيش العربي السوري في المنطقة، والتي أدت إلى اندحار الإرهابيين وتطهير المنطقة الجنوبية من رجسهم".

وعثرت الجهات المختصة في الـ 21 من سبتمبر/أيلول الماضي، خلال تمشيطها المناطق التي طهرها الجيش من الإرهاب على كميات من الأسلحة والذخيرة وأدوية وآليات إسرائيلية الصنع من مخلفات المجموعات الإرهابية، التي كانت منتشرة في قرية بريقة قبل اندحارها من المنطقة.