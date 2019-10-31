الحكومة الأردنية تحسم الجدل حول بيع المطار الرئيسي في المملكة

نفت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، ما ذكرته تقارير صحفية بشأن بيع المطار الرئيسي في المملكة، مؤكدة أنها تتمتع بالسيادة الكاملة عليه.

وقال وزير النقل الأردني، أنمار الخصاونة، في بيان صحفي إن "الحكومة تمتلك حق السيادة الكاملة على مطار الملكة علياء الدولي، بما في ذلك موجوداته والأراضي والمباني ومباني المسافرين، نافيا ما تردد عن بيعه"، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

وأوضح "الخصاونة" أن الحكومة الأردنية وقعت اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، في العام 2007، مع "شركة مجموعة المطار الدولي" الائتلاف الفائز بالعطاء، حيث يُنفذ المشروع بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT)، ولمدة 25 عاما حيث تنتهي، في العام 2032.

وأضاف أن عوائد الاستثمار الموردة إلى خزينة الدولة في نهاية العام الماضي، نتيجة هذا الاستثمار بلغت 101 مليون دينار، فيما بلغ مجموع عوائد الاستثمار الموردة إلى خزينة الدولة ولغاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 790 مليون دينار، تضاف إليها حصة الحكومة من الضريبة الخاصة على تذاكر السفر، والتي يتم توريدها إلى وزارة المالية مباشرة.

وفي سياق متصل، نفت وزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات، بيع مطار الملكة علياء، وقالت: "لم يتم بيعه أبدا"، وذلك ردا على معلومات انتشرت حول إتمام تلك الصفقة، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

وأوضحت أن الحكومة وقعت اتفاقية مع مجموعة المطار الدولي (تأسيس - إدارة - ونقل) لتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وإعادة تأهيل مرافقه وبناء مبنى جديد للمسافرين فيه، مشيرة إلى أن مدة الاتفاقية 25 عاما، تعود بعدها الملكية الكاملة للشركة، للحكومة.

وأكدت وزيرة الإعلام الأردنية، أن مجموعة المطار الدولي استثمرت مليار دولار في هذا المشروع، مبينة أن 57% من دخل المشروع يعود لخزينة الدولة.