قيادي في الانتقالي: السعودية لم تحدد موعدا لمراسم إعلان "اتفاق الرياض"

كشف قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، اليوم الخميس، موعد التوقيع على المسودة النهائية لاتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية، الذي كان مقرراً اليوم الخميس.

القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، سالم ثابت العولقي، خلال مداخلة مع قناة الحدث السعودية، إن التوقيع على الاتفاق تم عملياً بالأحرف الأولى، وما تبقى هي المراسم بحضور قيادة المملكة العربية السعودية، والجهات التي توجه لها المملكة الدعوة لحضورها، لتعقبها التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف بأن المملكة العربية السعودية لم تحدد حتى يوم، أمس الأربعاء، موعد مراسم إعلان الاتفاق بشكل رسمي، مشيراً إلى أن الأنباء التي تحدثت عن تحديد الخميس كانت تسريبات واجتهادات.

وأكد العولقي التزام المجلس الانتقالي باتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، وأنه في انتظار إشعاره من قيادة التحالف العربي لحضور مراسم إعلانه رسمياً وإنجاز الاتفاق.

واعتبر أن الاتفاق كان ضرورياً، حيث لم يعد بالإمكان الاستمرار في ظل أداء الشرعية وهيكلها السابق.

وقال إن "الحكومة أثبتت خلال الأربع أو الخمس السنوات الماضية أنه لم يعد بإمكانها تحقيق أي نجاحات عسكرية في الشمال أو خدمياً في الجنوب"، مضيفاً أن الاتفاق تصحيح لمرحلة سابقة.

واتهم العولقي الحكومة اليمنية، بعدم الامتثال لتوجيهات قيادة التحالف العربي بالتهدئة، مشيراً إلى ما حدث اليوم، في أحور بمحافظة أبين، معتبراً أن أطرافاً في الشرعية لا تريد للاتفاق، النجاح.