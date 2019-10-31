الرئيس عون للمتظاهرين: نحن على أبواب تشكيل حكومة ويجب اختيار الوزراء على أساس الكفاءات

وأكد عون في كلمته على أن المتظاهرين تمنكنوا من إيصال صوتهم المنادي بضرورة مكافحة الفساد وإنشاء دولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة. كما أكد الرئيس عون أن الانتقال إلى دولة المواطنة هو طريق الخلاص للبنان.

يتبع...